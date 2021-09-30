В Пулково у пассажиров рейса до Лондона нашли 600 блоков сигарет

В Пулково у пассажиров рейса до Лондона нашли 600 блоков сигарет
Пулковская таможня нашла в багаже более 600 незадекларированных блоков сигарет. Фото: пресс-служба Пулковской таможни

Сотрудники таможни в аэропорту Пулково остановили двух пассажиров, которые пытались незаконно перевезти в Лондон более 600 блоков сигарет.

Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни, с разницей в два дня в аэропорту выявили двух граждан, которые в багаже хотели перевезти более 600 блоков сигарет. Пассажиры летели из Петербурга в Лондон.

Пулковская таможня нашла в багаже более 600 незадекларированных блоков сигарет. Фото: пресс-служба Пулковской таможни

В багаже у россиянина нашли 300 блоков незадекларированных сигарет, общий вес которых составляет почти 52 килограмма. Еще 303 блока нашли в чемодане гражданина Латвии.

Сигареты направили на таможенную экспертизу. По ее итогам Пулковская таможня вынесет решение о привлечении пассажиров к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, что чаще всего экспортировали через петербургскую таможню.

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