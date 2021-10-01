COVID 1 октября: Петербург лидер по темпам вакцинации от COVID. Тогда почему коронавирус одна из главных причин смерти горожан?

По все видимости, третья волна COVID-19 в Петербурге не за горами. Число зараженных с каждым днем продолжает неумолимо расти. Однако горожане радуют — Северная столица попала в топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса.

Похвала министра здравоохранения Михаила Мурашко вполне заслуженная, потому что число привитых от коронавируса петербуржцев достигло 1,6 миллионов. Именно столько жителей города на Неве уже получили обе дозы препарата от COVID. Несмотря на такую внушительную цифру, болезнь продолжает наступать. День ото дня в городе фиксируют прирост зараженных. По информации оперативного штаба, 28 сентября в Петербурге вирус подхватили 1 530 горожан, на следующий день оперштаб зафиксировал уже 1 933 зараженных, вчера же коронавирус подтвердился у 2077 петербуржцев.

Напряженная эпидемиологическая ситуация в Петербурге требует дополнительных мер безопасности. Так, для подстраховки Госпиталь для ветеранов войн начнет принимать пациентов с COVID-19. В учреждении разворачивают почти тысячу «коронавирусных» коек.

Петербург чувствует, как на пятки наступает коронавирус. Известно, что проще всего заболеть в общественном месте. Одним из таких рассадников является метрополитен. А что делать, если работодатель не отправляет на удаленку? Довольствоваться только индивидуальными средствами защиты больше не придётся. Помимо масок и перчаток в борьбу с вирусом вступит «холодный туман». «Петербургский метрополитен» уже открыл конкурс на оказание услуг по профилактической дезинфекции на всех станциях. Предполагается, что обработку будут проводить ежедневно, по ночам, а при необходимости и дважды за сутки.

Однако все имеет свойство заканчиваться. Это касается и коронавируса. Петербуржцев, которые уже успели не только побороть вирус, но и полностью восстановиться от злосчастного недуга, стало 19,5 тысяч. Именно столько горожан прошли реабилитацию после коронавируса. Данная услуга доступна в пяти больницах и 32 поликлиниках города.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает быть напряженной не только в Петербурге. В России вот уже третьи сутки подряд обновляется максимум смертности от Covid