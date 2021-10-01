Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Избранную в Госдуму Анну Кузнецову освободили от должности детского омбудсмена. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе от 1 октября отмечается, что Анна Кузнецова освобождается от поста уполномоченного при президенте по правам ребенка. Она покидает должность в связи с избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства освободил от должности советника президента Владимира Васильева, который также избрался депутатом Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили позволить губернаторам избраться больше двух раз подряд.