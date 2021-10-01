Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена
Анна Кузнецова покидает пост детского омбудсмена. Фото: сайт Кремля

Избранную в Госдуму Анну Кузнецову освободили от должности детского омбудсмена. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе от 1 октября отмечается, что Анна Кузнецова освобождается от поста уполномоченного при президенте по правам ребенка. Она покидает должность в связи с избранием депутатом Госдумы восьмого созыва.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не определился с кандидатурой на пост детского омбудсмена, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства освободил от должности советника президента Владимира Васильева, который также избрался депутатом Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили позволить губернаторам избраться больше двух раз подряд.

Анна Кузнецова владимир путин детский омбудсмен


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена
МегаФон на треть ускорил интернет для петербуржцев и жителей Ленобласти
В Дом Зингера вернут городской книжный магазин
За сутки после убийства трех студенток под Оренбургом опросили 100 человек
Голикова заявила, что локдаун в России вводить не будут
На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей
В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки
Бесплатный кофе, пицца и бургер: петербургские клиенты Tele2 получают ...