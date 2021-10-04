Заболеваемость и смертность в рост, введение новых требований по вакцинации: COVID 4 октября в Петербурге

В Северной столице суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией приблизилась к 2,5 тыс. человек. Оперативный штаб сообщает, что обгоняет город лишь Москва, с 4 032 новыми случаями. 1 октября заболел 2 281 петербуржец, на следующий день уже 2 494 горожанина, ну, а 3 октября пациентами с диагнозом коронавирус стали 2 463 человека.

Такие показатели заставляют невольно задуматься о начале четвертой волны. Поэтому разработка ученых Петербурга будет очень кстати. Деятели науки придумали компьютерную модель, помогающую в госпитализации больных COVID-19. Это поможет избежать очередей и снизит риск заболеваемости. Работоспособность программы поражает, она может принимать порядка 6 млн решений за 10 минут. Анализ данных быстро подберет оптимальное решение для пациента.

Так как заболеваемость в Петербурге идет в рост, то власти города приняли решение о введении новых требований по вакцинации от коронавируса. Так, в бассейнах, фитнес-залах, кинотеатрах, общепите и некоторых других сферах деятельности петербуржцев вводится планка по числу привитых от коронавируса в 80%. Нарушителям грозит штраф.

Население Петербурга — прядка 5 млн человек. При этом, в городе полностью привиты 1 694 976 жителей. Такие данные предоставил Смольный 3 октября. В запасе Северной столицы еще 900 тыс. доз. Горожане могут быть спокойны.

Интересное заявление на этот счет сделал член-корреспондент Российской Академии наук Оксана Свитич. Она объяснила, что с прививкой от гриппа заболеть COVID тяжелее. Натренированный иммунитет организма просто не даст человеку заболеть.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала о невероятных сценариях самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в России.