Новый максимум смертей от COVID. В России чиновники делают пугающие заявления

По данным университета Хопкинса во всем мире жертвами коронавируса стали уже 4 млн 808 тыс. 399 человек. При этом в России скончались 211 тыс. 696 человек. Это как если бы вымерли все жители Великого Новгорода.

В Российской Федерации ситуация с COVID продолжает быть очень напряженной и неоднозначной, ведь еще недавно жители регионов радовались снятию ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а вчера, 5 октября, был зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса в стране. 895 граждан не смогли побороть болезнь и скончались за прошедшие сутки.

Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой также не обрадовало. Руководитель ведомства заявила, что россияне этой осенью и зимой столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа. Кроме того, по словам Поповой, люди, перенесшие недавно коронавирус, больше подвержены к заболеванию гриппом всех штаммов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова тоже выступила с не ободряющим заявлением об эпидемиологической ситуации в стране. Она отметила рост заболеваемости ковидом в 67 регионах. Число новых случаев заражений коронавирусом в России приближается к страшной цифре 30 тысяч.

В Кремле также причиной высокой смертности от COVID в России считают недостаточный уровень вакцинации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков думает, что вирус становится злее, а уровень вакцинированности слишком мал.

Единственной возможностью справиться с бедой, которая повисла над миром, является вакцинация населения. Ранее доктор Владислав Жемчугов заявлял, что для остановки пандемии коронавируса необходимо привить как можно больше людей, в том числе и детей. Однако для подростков, по словам директора исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, концентрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» снизят в пять раз по сравнению с вариантом для взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Хорватия не будет требовать ПЦР-тесты у привитых и перенесших COVID-19 россиян.