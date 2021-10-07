В России рекорд смертей от COVID, но локдауну не бывать: последнее о коронавирусе в РФ и мире

По данным университета Джона Хопкинса, за все время пандемии узнали, что такое коронавирус, 235,8 миллионов человек. Россия вносит свой «вклад» в общее число зараженных. Внутри страны даже был поставлен новый антирекорд. 929 смертей за сутки. Всего же в мире скончались 4 млн 816 тыс. 244 человека.

Избежать жуткий вирус возможно только лишь вакцинировавшись. Так вот, в Объединенных Арабских Эмиратах уже одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт». Препарат зарегистрировали. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал любопытный факт о съедобной вакцине от коронавируса. Лекарство будет со вкусом ряженки. Над вакциной со вкусом топленого молока трудятся ученые в Петербурге. Доклинические испытания планируют закончить уже в конце 2021 года.

Еще один ученый и глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург вновь высказался о вакцинации. В этот раз он сделал это на вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса. По его словам, это является главной задачей в борьбе с коронавирусом как для России, так и для мирового сообщества.

Со стороны правительства России также поступают заявления. В очередной раз выступила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. По ее словам, у властей страны есть план по борьбе с COVID, который не предусматривает введения локдауна. Так, например, в стране намереваются сократить сроки получения тестов на коронавирус. Еще одним методом борьбы Голикова назвала каждодневную публикацию данных о количестве вакцинированных. К слову, среди привившихся вновь собираются провести стимулирующие мероприятия, которые начнут мотивировать еще не получивших заветный укол граждан.

Локдауна не обещает и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако политик предупредила, что регионы вправе принимать необходимые меры в зависимости от обстоятельств в каждом субъекте России.