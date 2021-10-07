Жуткая тенденция: в Петербурге и Ленобласти с сентября задержаны четверо подозреваемых в убийстве родителей

В последнее время на территории Петербурга и Ленобласти участились случаи убийства детьми своих родителей. Только за последние три недели произошло четыре громких инцидента.

Так, сегодня стало известно о задержании 24-летнего жителя Выборга, которого подозревают в убийстве пожилых родителей. Накануне в полицию обратилась пенсионерка, которая пожаловалась, что её 62-летний брат не отвечает на звонки. Взломав дверь квартиры, полицейские обнаружили тело мужчины и его 61-летней супруги со множественными ножевыми ранениями.

Стражи порядка предполагают, что совершить преступление мог их 24-летний сын. Известно, что парня судили за кражу и отправили на принудительное лечение в 2019 году.

Немногим ранее, 5 октября, полицейские Северной столицы сообщили о задержании возле станции метро «Улица Дыбенко» 44-летнего петербуржца, которого подозревают в убийстве 73-летней женщины. По предварительным данным, 19 сентября мужчина приехал к матери на дачу в Ленобласть и, не выдержав высказываемых ею претензий, ударил пенсионерку по голове газовым баллоном — удар оказался смертельным.

Во Всеволожском районе Ленобласти 4 октября избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 21-летнему студенту-четверокурснику, который убил 45-летнюю мать и трехлетнюю сестру. Молодой человек приехал в гости и, вероятно, впоследствии между родственниками произошел конфликт. Юношу задержали по горячим следам и сразу предъявили обвинение.

А 1 октября в квартире на Сиреневом бульваре обнаружили труп 59-летней женщины с травмой головы. Тело нашел супруг погибшей, сотрудник АЗС. Правоохранители быстро выявили подозреваемую, который оказалась 19-летняя внучка погибшей. Похоже, девушка ударила родственницу утюгом. При каких обстоятельствах произошла трагедия, журналистам пока неизвестно.