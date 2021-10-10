Бывший тренер «Локомотива» пожелал удачи новому

Юрий Семин пожелал Маркусу Гисдолю превзойти предыдущие победы футбольного клуба, сообщает «RT».

Информация о том, что Маркус Гисдоль утвержден на пост главного тренера московского ФК «Локомотив» появилась на сайте клуба. В сообщении говорится, что «Локомотив» достиг договоренности с немецким специалистом.

Бывший наставник клуба заявил, что предыдущие достижения, такие как, победа в Российской премьер-лиге, а также выход в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков ставят перед новым тренером высокую планку. Семин выразил надежду, что команда реализует свои чемпионские ориентиры, а новому наставнику пожелал успехов.

До недавних пор 52-летний Маркус Гисдоль возглавлял «Кельн» (2018-2021), а до этого «Гамбург» (2016-2018). Начинал карьеру как футболист немецких клубов, в 25 лет перешел в тренеры. В этом качестве проявил себя успешным специалистом, благодаря его тренерской работе вторая команда «Хоффенхайма» была признана победителем Оберлиги «Баден-Вюртемберг».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Напомним, встреча проходила в Казани в минувшую пятницу.