Комздрав объяснил очередь из скорых у детской больницы на Бухарестской понедельником

Комздрав объяснил очередь из скорых у детской больницы на Бухарестской понедельником
В комздраве добавляют, что в больнице Филатова "боксовая система", поэтому скорые не задерживаются на въезде. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В понедельник, 11 октября, жители Северной столицы заметили выстроившиеся в очередь машины скорой помощи возле приемного отделения детской клинической больницы имени Филатова на Бухарестской улице, 134. В комитете по здравоохранению развеяли панику, объяснив, что ситуация штатная.

Как рассказали в комздраве, в начале недели всегда количество госпитализаций всегда выше, чем в остальные дни — это касается и взрослых, и детей. В ведомстве также подчеркнули, что на скорых забирают не только пациентов с коронавирусной инфекцией, но и с ОРВИ, и с другими заболеваниями.

В Смольном добавляют, что коечный фонд в детских больницах свободен на 15% — мест для маленьких пациентов достаточно. Тем не менее, очевидно, что ситуация с коронавирусом в Петербурге развивается неблагоприятным образом. Так, на дистанционном обучении находятся уже 96 школьных классов в 49 школах.

Сдерживать распространение болезни становится необходимым и теперь, вероятно, придется пойти на крайние меры: с января 2022 года начнут прививать от коронавируса детей. Создатели «Спутника V» разработали вариацию препарата, подходящую подросткам 12-17 лет.

Вместе с тем ежедневно в Северной столице фиксируются не рекордные, но пиковые значения заболеваемости — число суточных случаев заражений приближается к трем тысячам. Скорее всего, цифры продолжат расти: по мнению врачей, город находится в начале новой волны COVID-19.

В целом по России ситуация не лучше: выявляют почти 30 тысяч инфицированных, а смертность бьет все рекорды — шесть дней подряд от ковида умирает свыше 900 человек. При этом уровень вакцинации остается «непозволительно низким», как охарактеризовал его представитель Кремля Дмитрий Песков.

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