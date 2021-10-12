Ректора «Шанинки» Зуева задержали по делу экс-замминистра Раковой

Ректора &#171;Шанинки&#187; Зуева задержали по делу экс-замминистра Раковой
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев. Фото: сайт Шанинки

В Москве задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. С ним проводятся следственные действия в рамках дела бывшего замминистра просвещения Анастасии Раковой.

О задержании Зуева во вторник, 12 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. О статусе Зуева, следственных действиях и причинах его задержания информации пока нет. Известно, что Шанинка сотрудничала с правоохранителями по делу Раковой.

Напомним, что бывший вице-президент Сбербанка и экс-заместитель министр просвещения Анастасия Ракова арестована на два месяца. Её обвиняют в крупном мошенничестве, однако бывшая замглавы Минпросвещения с обвинениями не согласна. По версии следствия, Ракова, занимая должность руководителя Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), добилась получения бюджетных средств на реализацию проекта «Учитель года». Одним из подрядчиков организации стала «Шанинка».

Однако до конечного этапа, считают правоохранители, «не дошли» 50 млн рублей. В присвоении этой суммы обвиняют Ракову, а также бывших сотрудников фонда Евгения Зака, Максима Инкина, гражданского мужа Анастасии Артура Стеценко и исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову. Сейчас все фигуранты дела находятся под арестом.

Если обвинение будет доказано, по ст. 159 УК РФ Анастасии Раковой грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что избранник Раковой Артур Стеценко считает дело «политически мотивированным» и не согласен с преследованием фигурантов. При этом следователи считают, что на протяжении двух лет мужчина фиктивно числился в ФНФРО, получив за это время девять миллионов рублей в качестве зарплаты.

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Ректора «Шанинки» Зуева задержали по делу экс-замминистра Раковой
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