Ковид с нами навсегда? В России зафиксировали рекорд по смертям от коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 млн 864 тыс. 714 человек. Заразилось при этом 238 млн 673 тыс. 451 человек.

Российская Федерация продолжает занимать пятую строчку по смертности населения от инфекции. В настоящий момент в РФ от ковида умерли 214 тыс. 476 человек. Заразившихся же насчитывается 7 млн 714 тыс. 973 человека.

Кроме этого, был установлен абсолютный рекорд. Еще ни разу за все время пандемии в стране не умирало 984 человека. По информации оперативного штаба, число летальных исходов зафиксировано на отметке в 219 329 человек.

Прогнозы вирусологов тоже не сулят ничего хорошего. Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что ковид останется с нами навсегда, и им переболеет каждый. По его словам, каждые полгода-год население Земли все равно будет заболевать тем или иным штаммом ковида, по аналогии с гриппом.

Тем, кому удалось переболеть коронавирусом, не должны расслабляться, ведь количество антител у таких пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни. Об этом заявили ученые-международники. Однако исследователи также установили, что данный показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.

При этом приобрести иммунитет к коронавирусу необходимо, даже если некоторое время назад болезнь все же поразила. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» способна защитить иммунитет от инфекции в среднем на полгода.

Несколько заявлений было сделано в Министерстве здравоохранения России. В ведомстве перечислили показания для медотвода от вакцинации против коронавируса. Такими являются гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических болезней.

Также Минздрав дал свое согласие на проведение клинических испытаний назальной вакцины «Спутник V». Участвовать в эксперименте будут 500 взрослых людей. Данные испытания продлятся до 31 декабря 2023 года. Такой вид вакцины, по словам Александра Гинцбурга, подойдет детям.

А пока разрешения на вакцинацию детей от коронавируса не было, в Москве начинается пилотный проект по экспресс-тестированию на ковид учеников школ и учащихся дошкольных групп. Они будут сдавать такие тесты раз в две недели.