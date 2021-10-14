Митинг сторонников Саакашвили прошел на площади свободы в Тбилиси

На митинге людей призывают голосовать на выборах за оппозицию. Фото: скриншот Instagram

На митинге людей призывают голосовать на выборах за оппозицию. Фото: скриншот Instagram

Тысячи митингующих требуют освободить бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ТАСС». Оппозиционная партия «Единое национальное движение» на площади Свободы столицы Грузии организовала массовый митинг по освобождению экс-президента страны.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о девяти погибших во время частичного обрушения жилого дома в Батуми, которое произошло 8 октября. Площадь переполнена людьми, часть вышла на проспект Руставели, со сцены звучат песни.

Известно, что в столицу Грузии выехали колонны автомобилей из разных регионов страны. Сторонники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили им «коридоры позора», а митингующих встречали вениками.

Движение по площади, близлежащим улицам и проспектам было перекрыто еще днем. К Дому правительства и зданию парламента прибыли отряды специального назначения.

Митингующих обещали ознакомить с обращением Саакашвили. Людей призывают голосовать на выборах за оппозицию. В целом митинг прошел спокойно, по окончании акции все разошлись по домам. Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сообщил, что следующий митинг состоится 30 октября.

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