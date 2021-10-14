Митинг сторонников Саакашвили прошел на площади свободы в Тбилиси

Митинг сторонников Саакашвили прошел на площади свободы в Тбилиси
На митинге людей призывают голосовать на выборах за оппозицию. Фото: скриншот Instagram

Тысячи митингующих требуют освободить бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ТАСС». Оппозиционная партия «Единое национальное движение» на площади Свободы столицы Грузии организовала массовый митинг по освобождению экс-президента страны.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о девяти погибших во время частичного обрушения жилого дома в Батуми, которое произошло 8 октября. Площадь переполнена людьми, часть вышла на проспект Руставели, со сцены звучат песни.

Известно, что в столицу Грузии выехали колонны автомобилей из разных регионов страны. Сторонники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили им «коридоры позора», а митингующих встречали вениками.

Движение по площади, близлежащим улицам и проспектам было перекрыто еще днем. К Дому правительства и зданию парламента прибыли отряды специального назначения.

Митингующих обещали ознакомить с обращением Саакашвили. Людей призывают голосовать на выборах за оппозицию. В целом митинг прошел спокойно, по окончании акции все разошлись по домам. Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сообщил, что следующий митинг состоится 30 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, на Евразийском женском форуме президент РФ Владимир Путин рассказал, что ведутся работы по созданию условий для женщин, которые планируют заняться своей карьерой после рождения ребенка.

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