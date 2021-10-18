Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19
Нормальные показатели составляют 5,5-8 метров в секунду. Фото: pixabay

Большая скорость распространения по артериям пульсовой волны у больных ковидом может говорить о более высоком риске смертности. Такой вывод сделали зарубежные ученые.

Так, британские и итальянские специалисты заявили, что вероятность смерти повысится, если скорость такой волны превышает 13 метров в секунду. Нормальные показатели составляют 5,5-8 метров в секунду. Об этом сообщают «Известия».

Иностранные ученые обнаружили, что у заболевших ковидом скорость пульсовой волны в среднем на 1,89 метра в секунду выше, чем у других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 097 горожан. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19.

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