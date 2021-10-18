Полуголый труп киберспортсмена, оружие в общежитии, школьники с топором и нунчаками: главные происшествия Петербурга за выходные

За минувшие выходные в Петербурге произошло несколько самых разных, но одинаково громких инцидентов: от отмены концерта Васи Обломова до загадочной гибели известного киберспортсмена. Сводка ЧП последних дней — в материале Gazeta.SPb.

18 октября стало известно о том, что полуголый труп мужчины, обнаруженный возле гараже в городе Никольское Тосненского района Ленобласти, принадлежит студенту Политеха и киберспортсмену Алексею Малышеву. Окровавленное тело молодого человека изучили врачи, которые пришли к выводу, что погибший мог упасть с большой высоты.

По словам приятеля Малышева, главы направления PolyCyber Политеха Максима Панькова, киберспортсмен жил в Петербурге, поэтому удивительно, что трагедия произошла в Ленобласти. Кроме того, у Малышева не было врагов — его смерть также стала потрясением для всех знакомых.

Минувшей ночью в доме №17 по Пролетарской улице в Кронштадте произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Пожарные смогли потушить пламя меньше чем за час и эвакуировали из здания 12 жильцов, но люди, находившиеся в эпицентре возгорания — 15-метровой комнате, — погибли.

В воскресенье, 17 октября, Политех вновь оказался в центре внимания: на этот раз из-за студента, который пытался пронести в общежитие на проспекте Непокоренных два предмета, похожих на оружие. Подозрительные вещи у молодого человека заметил охранник, который немедленно нажал на тревожную кнопку.

Прибывшие росгвардейцы изъяли у 21-летнего учащегося охолощенные, не боевые автоматы Калашникова — без патронов и магазинов. Молодого человека задержали и увезли в отдел полиции.

В тот же день под окнами Елизаветинской больницы нашли тело 36-летней женщины. Она лежала в ковидном отделении и за несколько дней до трагедии потеряла обоих родителей. Причиной их смерти стал коронавирус. Известно, что все в семье были врачами: отец — кандидат медицинских наук и ассистент кафедры лицевой хирургии, мать — профессор кафедры лабораторной диагностики, а дочь работала ортодонтом.

А 16 октября шестеро школьников учинили драку на Среднегаванском проспекте. Разнимать хулиганов пришлось сотрудникам полиции. Оказалось, что противники серьезно подготовились к «битве»: при себе у детей нашли противогазы, топор, шило, три ножа, газовый баллончик, биту и даже нунчаки. В отношении юношей могут возбудить уголовное дело.

Наконец, в клубе «Aurora Concert hall» в субботу полицейские неожиданно прервали концерт музыканта Васи Обломова. Исполнитель успел спеть лишь три песни, после чего ему пришлось покинуть сцену. Стражи порядка объясняют инцидент тем, что мероприятие не было согласовано с Комитетом по культуре.