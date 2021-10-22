Первый случай нового штамма, санитарные дружины, 3,2 тысячи заражений: COVID-10 в Петербурге 22 октября

В коронавирусном рейтинге Петербург уверенно оправдывает необходимость новых ограничений: за последние сутки в городе снова выявили более 3,2 тысяч заражений COVID-19, скончались от инфекции 67 человек.

Северная столица стабильно занимает второе место среди российских регионов по заболеваемости. Смертность в городе также остается на высоком уровне — с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 23 229 человек. При этом соседняя Ленобласть успешно сдерживает распространение COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявили еще 318 случаев, в общей сложности насчитывается 75 238 заболевших. Погибли от коронавируса семь человек за сутки и 2 524 пациента за все время.

В целом по России ежедневно регистрируются антирекорды по заболеваемости и смертности. По данным на утро 22 октября подхватили ковид 37 141 человека, скончались 1 016 пациентов. По всему миру коронавирусную инфекцию диагностировали уже у 242 460 961 человека, а жертвами вируса стали 4 929 074 пациента.

Напомним, что власти Петербурга в связи с очередной вспышкой заболеваемости ужесточили ограничительные меры: с 15 ноября в городе начинают вводить QR-коды. В Северной столице обнаружили первый случай заражения штаммом AY4.2. Это лишь третий случай в стране — еще два человека со штаммом AY4.2 зарегистрированы в Твери.

Усиливают борьбу с коронавирусом не только силами новых ограничений. Например, скоро заработают добровольческие дружины из студентов, которые будут следить за тем, носят ли петербуржцы защитные маски в общественном транспорте и местах скопления людей. Примечательно, что заниматься этим вызывались студенты РАНХиГС — руководство образовательного учреждения лишь поддержало инициативу, которую проявили сами учащиеся.

За образование народных дружин выступают и рядовые горожане. На сайт Change.org появилась адресованная Смольному петиция, автор которой просит сформировать отряды волонтеров, которые будут проводить просветительскую работу среди населения, объясняя необходимость соблюдения антиковидных мер и вакцинации. Правда, пока эта инициатива не снискала сочувствия среди петербуржцев — подписей у заявки немного.