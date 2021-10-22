Главным тренером сборной России по баскетболу назначен Зоран Лукич

Главным тренером сборной России по баскетболу назначен Зоран Лукич
Вскоре Лукич должен объявить имена помощников и список игроков для подготовки к старту отбора на Кубок мира. Фото: группа БК "Нижний Новгород" во "ВКонтакте"

26 и 29 ноября сербский специалист отправится с российскими спортсменами на игры Кубка мира-2023 в Петербург. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Решение о назначении 50-летнего наставника главным тренером сборной России по баскетболу было принято на заседании исполкома РФБ. Отмечается, что Лукич продолжит работу в клубе «Нижний Новгород» (НН).

Планируется, что в ноябре он проведет первый сбор национальной команды. 26 и 29 ноября российские спортсмены примут участие в квалификации Кубка мира-2023 матчами в Петербурге против сборных Исландии и Италии.

Лукич должен объявить имена помощников и список игроков для подготовки к старту отбора на Кубок мира. Тренер привел баскетбольный клуб «НН» к победе Единой лиги ВТБ в 2014 году, где команда стала серебряным призером.

Напомним, его предшественником на посту главного тренера сборной России был Сергей Базаревич, чей контракт завершен после квалификации на Олимпиады в Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 11-классница из Алтая победила на чемпионате Европы по шахматам среди девушек до 18 лет. Девушка является мастером Международной шахматной федерации.

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