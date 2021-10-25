Локдаун, 2 693 заболевших, главное о вакцинации от директора центра Гамалеи: COVID-19 в России и Петербурге

Локдаун, 2 693 заболевших, главное о вакцинации от директора центра Гамалеи: COVID-19 в России и Петербурге
Борьба с коронавирусом требует суровых мер. Фото: pexels

В Петербурге, как и по всей России, новая вспышка заболеваемости COVID-19. Растет и смертность: инфекция распространяется быстрее, а переносят её тяжелее. В связи с этим следующая неделя для россиян объявлена нерабочей. В Москве и Петербурге вводят дополнительные ограничения, касающиеся в основном общепита и развлечений.

По последним данным, в Северной столице выявили 2 693 случая заражения коронавирусом за сутки. В общей сложности, в России установлен новый антирекорд — 37 930 ковид-положительных пациента за сутки. Лидирует в рейтинге Москва, где обнаружено 7 778 заболевших. Умерли от коронавируса 231 669 россиян, из них 1 069 человек за последние сутки.

Чтобы остановить распространение инфекции и повысить процент вакцинированного населения, неделя с 30 октября по 7 ноября на федеральном уровне объявлена нерабочей. В Петербурге, однако, ограничения решили ужесточить во избежание усиления потока туристов. Из развлечений в этот период останутся доступными только еда навынос, театры и музеи — при обязательном предъявлении QR-кода. Продлевать локдаун после 7 ноября пока, к счастью, не планируют.

Хотя среди населения система QR-кодов вызывает негодование, специалисты считают её почти единственным действенным способом борьбы с пандемией в текущих обстоятельствах. Так, по мнению директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, QR-коды не стоит отменять, пока уровень выработки коллективного иммунитета не достигнет 80%.

Ученый также озвучил оптимальное время для ревакцинации — спустя 6 месяцев после первой прививки. Если сделать это раньше, вреда не будет, но и пользы тоже, объясняет Гинцбург. Антитела останутся на том же уровне, что и были до повторной прививки.

Напомним, что сейчас прививают не только граждан РФ, но и иностранцев. В петербургском комитете по здравоохранению рассказали, где могут пройти процедуру граждане других государств. Сейчас в городе есть 39 пунктов вакцинации для жителей зарубежья. За прививку, правда, придется заплатить — от 1,4 до 4 тысяч рублей.

Убежденные антипрививочники, впрочем, по-прежнему существуют в большом количестве и идут на крайние меры: люди готовы покупать поддельные сертификаты о прохождении вакцинации. Самое печальное, что в системе здравоохранения находятся врачи, готовые помогать таким пациентам.

Совсем недавно Приморский районный суд освободил под подписку о невыезде медика общей практики поликлиники № 31 Первого меда имени Павлова. Мужчину обвиняют в получении взяток в обмен на фиктивные справки и о прививках. Помимо врача, в деле фигурируют еще четыре человека — его коллеги.

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