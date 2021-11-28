Ловкий «Шевроле» с пьяным водителем в Колпино остановила только стрельба по колесам

Мужчина пытался скрыться от полицейских. Однако вскоре его все равно задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

27 ноября, вечером, во дворе дома №43 корпуса 3 по улице Загородная из-за быстрой езды полицейские попытались остановить машину «Шевроле Ланос».

Однако водитель проигнорировал требование оперативников и только увеличил скорость. Машина никак не хотела останавливаться. Пришлось начать преследование. Авто прекратило движение только после того, как правоохранители применили табельное оружие. Был произведен один предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя.

Водителя с явными признаками опьянения задержали. Им оказался 43-летний неработающий мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой. В итоге все закончилось примирением сторон.