На Пулковском шоссе завершился дорожный ремонт

В Петербурге завершился ремонт четырехкилометрового участка Пулковского шоссе, который шел с конца октября.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, дорожное покрытие и тротуары обновили на участке Пулковского шоссе между Петербургским и Волхонским шоссе.

Работы начались 30 октября, с этого же времени на объекте ввели ограничение дорожного движения. На сегодня весь ремонт завершился, а проезд освободили.

Подрядчик заменил асфальт на проезжей части и тротуарах, а также обновил бордюрный камень. Власти отдали за ремонт около 57 миллионов рублей, деньги были направлены из резервного фонда правительства РФ,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе закончен ремонт Советской улицы.