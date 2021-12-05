Из-за аварии на проспекте Энгельса временно приостановили движение трамваев

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение «Жигули» с «Киа» на проспекте Энгельса рядом с проспектом Луначарского, в связи с этим было временно прекращено движение трамваев.

Трамваи №№9,20 следуют в объезд по Выборгском у шоссе и проспекту Луначарского из-за аварии в зоне путей в Выборгском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

В группе Вконтакте «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» Очевидцы сообщили об аварии на перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса около 13:00. По словам очевидца, автомобиль «Киа» столкнулся с «Жигули» днем 5 декабря. Также предполагается, что водительница отечественного автомобиля погибла.

С 10:10 трамваи №9 и №20 идут в объезд по Выборгскому шоссе и проспекту Луначарского.

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