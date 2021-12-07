На КАД снизили скоростной режим до 70 километров в час из-за снегопада

Скорость движения на Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга ограничили до 70 км/ч. Причиной этого стали погодные условия.

Водителям стоит быть предельно внимательными во время движения, избегать резких маневров и не мешать работе дорожной техники, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки для расчистки КАД было задействовано 79 единиц спецтехники. На обработку магистрали было израсходовано 617 тонн соли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине рабой недели жителей Северной столицы ожидают облачная с прояснениями погода и гололедица. В дневное время столбики термометров покажут -9…-11 градусов, обойдется без существенных осадков. На дорогах будет непростая обстановка, водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.