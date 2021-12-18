Агутин жестко раскритиковал «Голубые огоньки»

Агутин жестко раскритиковал «Голубые огоньки»
Леонид Агутин. Фото: Instagram

Артист заверил, что шоу только отбирает много времени, но не приносит ни денег, ни славы.

Певец Леонид Агутин рассказал, что артисты мало зарабатывают на «Голубых огоньках». Информацией он поделился в социальных сетях.

Артист отметил, что давно не смотрит различные новогодние передачи. Он заявил, что вынужден сниматься в подобных шоу, так как «призван на эту службу». Музыкант подчеркнул, что тратит на участие много времени, но в итоге не получает ни славы, ни приличных денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне раскритиковали новогодние «Голубые огоньки». В Twitter, YouTube многие заявили, что устали смотреть на одни и те же лица из года в год.

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