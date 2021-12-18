Агутин жестко раскритиковал «Голубые огоньки»

Артист заверил, что шоу только отбирает много времени, но не приносит ни денег, ни славы.
Певец Леонид Агутин рассказал, что артисты мало зарабатывают на «Голубых огоньках». Информацией он поделился в социальных сетях.
Артист отметил, что давно не смотрит различные новогодние передачи. Он заявил, что вынужден сниматься в подобных шоу, так как «призван на эту службу». Музыкант подчеркнул, что тратит на участие много времени, но в итоге не получает ни славы, ни приличных денег.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне раскритиковали новогодние «Голубые огоньки». В Twitter, YouTube многие заявили, что устали смотреть на одни и те же лица из года в год.