Россияне раскритиковали новогодние «Голубые огоньки»

Российские пользователи соцсетей раскритиковали «Голубые огоньки», показанные в ночь на 1 января 2021 года. Большинство людей сошлись на мнении, что они стыдные.

В канун Нового года по телеканалу «Россия» прошел «Голубой огонек-2021». В Twitter, YouTube многие заявили, что устали смотреть на одни и те же лица из года в год. Россияне не понимают, неужели в стране нет новых талантов. Другие признались, что от просмотра их перепоолняло чувство стыда.

По данным «Интерфакс» телевизор в главный праздник зимы работал у 44% жителей. Только 12% включили «Голубой огонек».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Голубые огоньки» вызывают у Лолиты приступ тошноты. В этом призналась сама певица.