Для пожилых россиян возраста 80 лет и старше готовят автоматические выплаты почти в 13 тысяч

Для пожилых россиян возраста 80 лет и старше готовят автоматические выплаты почти в 13 тысяч
Для пожилых россиян возраста 80 лет и старше готовят автоматические выплаты почти в 13 тысяч. Фото: pixabay

Пожилым жителям России, которые достигли 80 лет и имеют первую группу инвалидности, готовят выплаты в размере 12 800 рублей, которые будут автоматически поступать на карту в составе пенсии.

Страховые пенсии будут проиндексированы в 2022 году на 5,9%, в связи с чем увеличатся некоторые показатели и надбавки пожилым россиянам. Некоторые получат дополнительные выплаты в размере почти 13 тысяч рублей. Об этом сообщает юрист Ирина Сивакова в беседе с изданием PRIMPRESS.

С 1 января 2022 года будет повышена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Ее размер составит примерно 6 400 рублей, в то время, как сейчас она составляет 6 044 рублей. Для группы граждан, которые достигли 80 лет и имеют первую группу инвалидности, подготовят выплаты в размере 12 800 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в московских и петербургских компаниях пенсионерам работать комфортнее всего.

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