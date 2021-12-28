Не дали попариться: двое пьяных петербуржцев обокрали общественную баню

Не дали попариться: двое пьяных петербуржцев обокрали общественную баню
Мужчины хотели украсть этот автомат. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчины вынесли из банного комплекса музыкальный автомат.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 28 декабря.

Росгвардейцы вовремя прибыли на место случившегося и задержали хулиганов.

27 декабря, с утра пораньше, в общественную баню на проспекте Энгельса заявились двое нетрезвых мужчин. Они хотели снять комнату отдыха. Однако администратор заведения не дал им это сделать, потому как граждане вели неподобающим образом.

Ответ пьяных мужчин не заставил себя ждать. Они подняли караоке-автомат, собственность бани, сказав, что вернут его, только если администратор заплатит им.

Работник комплекса отказал хулиганам. Тогда злоумышленники вскинули на спину технику и попытались скрыться. Однако сотрудник уже нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали мужчин и отправили их в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти.

новости СПб происшествие проспект энгельса росгвардейцы


 

Новости партнеров
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не дали попариться: двое пьяных петербуржцев обокрали общественную баню
Хороший год: Tele2 подводит итоги 2021-го
Будут искать: ПФР готовит сюрприз россиянам
«С нового года точно начну!»: эксперты выяснили, что пообещали ...
Денег на банковской карте больше не будет: эксперты предупредили россиян
Опасный салат: диетолог сообщила, кому противопоказан оливье
ЦБ России предупредил россиян с деньгами о росте цен под Новый год
Скончался советский актер театра и кино Виталий Быков