Не дали попариться: двое пьяных петербуржцев обокрали общественную баню

Мужчины хотели украсть этот автомат. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчины хотели украсть этот автомат. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчины вынесли из банного комплекса музыкальный автомат.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 28 декабря.

Росгвардейцы вовремя прибыли на место случившегося и задержали хулиганов.

27 декабря, с утра пораньше, в общественную баню на проспекте Энгельса заявились двое нетрезвых мужчин. Они хотели снять комнату отдыха. Однако администратор заведения не дал им это сделать, потому как граждане вели неподобающим образом.

Ответ пьяных мужчин не заставил себя ждать. Они подняли караоке-автомат, собственность бани, сказав, что вернут его, только если администратор заплатит им.

Работник комплекса отказал хулиганам. Тогда злоумышленники вскинули на спину технику и попытались скрыться. Однако сотрудник уже нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали мужчин и отправили их в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы отогрели двух автоледи, попавших в ДТП в Ленобласти.