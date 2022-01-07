В ночь с 6 на 7 января в Казанском соборе прошло Рождественское богослужение

В ночь с 6 на 7 января в Казанском соборе прошло Рождественское богослужение
В ночь с 6 на 7 января в Казанском соборе прошло Рождественское богослужение. Фото: пресс-служба Смольного

В Казанском кафедральном соборе провели Рождественское богослужение. Во главе Церковной службы стоял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Митрополит Варсонофий в сослужении духовенства митрополии возглавил Всенощное бдение и Божественную литургию по случаю праздника Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января.

Как отмечает пресс-служба Смольного, на мероприятии в Казанском соборе присутствовали власти Петербурга. Митрополит Варсонофий, духовенство, монашествующие, все кто чтит Рождество получили теплые слова и поздравление.

О том, что Санкт-Петербург — это город, где Рождеству на протяжении многих лет удивлялось большое внимание, свидетельствуют службы, которые проводятся в городских храмах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым.

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