После смерти 8-месячной девочки на Энергетиков возбудили уголовное дело

Мать малышки с августа состояла на учете как не выполняющая надлежащим образом свои родительские обязанности. Фото: pixabay

Мать малышки с августа состояла на учете как не выполняющая надлежащим образом свои родительские обязанности. Фото: pixabay

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 8-месячного ребенка в Красногвардейском районе Петербурга. Семья была признана находящейся в социально опасном положении из-за алкоголизма.

Вечером 16 января в полицию поступило сообщение о смерти младенца в квартире на проспекте Энергетиков. На теле ребенка не было следов насильственной смерти.

Как сообщил 78.ru, дело возбудили по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что матери умершего ребенка 31 год. Она не работает, в прошлом неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Более того, она лишена родительских прав на первого ребенка. Отцу малыша 32 года, он находился под обязательством о явке из-за нападения на пенсионерку, заявившую о смерти ребенка. Он угрожал убить ее, хватал за шею и наносил удары головой.