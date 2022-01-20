Петербуржцы заплатили почти 100 тысяч за выгул собак без намордника

Законодательство города предусматривает штрафы за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника, если высота животного превышает 40 сантиметров в холке. Фото: Pixabay

Законодательство города предусматривает штрафы за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника, если высота животного превышает 40 сантиметров в холке. Фото: Pixabay

Прогулка с собакой без намордника и поводка в Калининском районе Петербурга обернулась для петербурженки штрафом в размере 1 тыс. рублей. Всего с начала года горожане заплатили почти 100 тыс. рублей за аналогичные правонарушения.

Местной администрацией была оштрафована 32-зетняя горожанка. Она выгуливала крупную собаку неопределенной породы без намордника и поводка во дворе. Денежные средства были списаны с банковского счета должницы.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по городу, на исполнении в структурных подразделениях ведомтсва находилось 147 административных штрафа за нарушение правил содержания собак. У нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, а если платеж не поступает, то материалы передаются судебным приставам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Санкт-Петербурга оспорил в суде решение на выгул собак выше 40 сантиметров в холке без намордника, за которую ввели административную ответственность.