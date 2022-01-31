На Дунайском проспекте ночью вспыхнула легковушка «Шкода»

Во Фрунзенском районе минувшей ночью спасатели тушили автомобильный пожар. В огне пострадала иномарка.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, все произошло в ночь на 31 января у дома №23/1 по Дунайскому проспекту. Очевидцы вызвали пожарных в 1:51.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что по указанному адресу горит легковой автомобиль «Шкода». Пламя уничтожило багажный отсек иномарки.

На месте происшествия работали девять человек личного состава и две единицы техники. С пожаром боролись почти полтора часа, его потушили к 3:10.

При пожаре никто не пострадал.

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