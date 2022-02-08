Российский мультфильм про балерину и боксера номинирован на «Оскар»

Российский мультфильм про балерину и боксера номинирован на «Оскар»
"БоксБалет» номинирован на "Оскар". Фото: pixabay.com

Мультипликационный фильм «БоксБалет» от российского режиссера Антона Дьякова был удостоен номинации на премию «Оскар».

Отечественный мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова номинировали на премию «Оскар»-2022 в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Конкурсантов назвали на YouTube-канале американской киноакадемии.

К слову, 15-минутная мультфильм повествует об истории любви между балериной Ольгой и боксером Евгением.

Стоит отметить, что полнометражные отечественные картины в этом году осталось без номинаций. Так кино «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не очутился в шорт-листе «Оскара».

27 марта в Лос-Анджелесе состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вышел трейлер драмы «Воланд» по роману Михаила Булгакова.

«БоксБалет» Антон Дьяков мультфильм премия "оскар"


 

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Российский мультфильм про балерину и боксера номинирован на «Оскар»
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