Российский мультфильм про балерину и боксера номинирован на «Оскар»

Мультипликационный фильм «БоксБалет» от российского режиссера Антона Дьякова был удостоен номинации на премию «Оскар».

Отечественный мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова номинировали на премию «Оскар»-2022 в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Конкурсантов назвали на YouTube-канале американской киноакадемии.

К слову, 15-минутная мультфильм повествует об истории любви между балериной Ольгой и боксером Евгением.

Стоит отметить, что полнометражные отечественные картины в этом году осталось без номинаций. Так кино «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не очутился в шорт-листе «Оскара».

27 марта в Лос-Анджелесе состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар».

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