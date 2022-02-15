Пенсионный фонд напомнил, кому положена выплата в 18 тысяч 300 рублей

Не все россияне знают о том, что у них есть возможность обратиться за финансовой помощью. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Не все россияне знают о том, что у них есть возможность обратиться за финансовой помощью. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как известно, россиянам полагаются различные выплаты от ПФР. Некоторые из них назначаются только узким категориям граждан, особо нуждающимся в финансовой поддержке в силу жизненных обстоятельств. Об одной из них недавно напомнили в ведомстве.

Некоторые жители страны могут рассчитывать на дополнительные средства из Пенсионного фонда России. Однако не все россияне знают о том, что у них есть возможность обратиться за финансовой помощью. Речь идет о ситуациях, когда гражданин получает право на возмещение ущерба. Средства можно получить после подачи соответствующего заявления в региональное отделение ПФР.

Как сообщает Пенсионный фонд, размер данной выплаты составляет 18 тысяч 300 рублей. Она предоставляется в виде единовременной компенсации понесенных убытков. Сумма выплачивается россиянам в двух случаях.

Первая группа получателей – это граждане, лишившиеся кормильца, вторая – пострадавшие от радиоактивного облучения. В той и другой ситуации люди попадают в непростую жизненную ситуацию и нуждаются в материальной помощи. О данной мере социальной поддержки знают не все, поэтому в ПФР решили лишний раз напомнить о малоизвестной государственной выплате.

Чтобы получить деньги от государства, необходимо посетить отделение Пенсионного фонда России, расположенное в регионе проживания. В ведомстве дадут заполнить заявление и прикрепят к нему документы, устанавливающие право на компенсацию ущерба. После рассмотрения поступившего обращения средства будут переведены на счет заявителя.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд утвердил новую выплату. Денежный подарок полагается пенсионерам, трудившимся до 1991 года. В этом году они могут получить по 6 тысяч 400 рублей.