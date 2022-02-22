Россиян предупредили, что отдых в жарких странах после коронавируса смертельно опасен

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что людям, которые перенесли ковид, на протяжении двух месяцев лучше не летать в жаркие страны, а также в места, путешествия в которые подразумевают длительный авиаперелет.

По словам эксперта, это относится даже к тем, кто перенес коронавирус в легкой форме, так как постковидный синдром может сопровождаться воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови, сообщает URA.RU.

Дело в том, что перелет на борту самолета или перепад температур может обернуться развитием осложнений.

При перелетах рекомендуется пить больше воды, надевать удобную одежду и отказаться от алкогольных напитков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Абхазии заявило об отсутствии намерений вновь закрывать границу для российских граждан из-за коронавирусной пандемии.