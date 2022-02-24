ДНР: за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 45 раз

ДНР: за сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 45 раз
ВСУ нарушили режим прекращения огня вечером 23 февраля. Фото: pixabay.com/

За сутки украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом стало известно сегодня утром, 24 февраля. Военнослужащие применили 452 единицы боеприпасов.

ВСУ нарушили режим прекращения огня вечером 23 февраля.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Для гражданского населения Украины угрозы нет, заявили в Министерстве обороны РФ.

днр политика прекращение огня


 

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