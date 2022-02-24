Минобороны России: по городам Украины удары не наносятся

Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Речь идет о ракетных, авиационных или артиллерийских атаках. Высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.
Для гражданского населения Украины угрозы нет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДНР заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.