Минобороны России: по городам Украины удары не наносятся

Минобороны России: по городам Украины удары не наносятся
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет о ракетных, авиационных или артиллерийских атаках. Высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Для гражданского населения Украины угрозы нет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДНР заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.

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