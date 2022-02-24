Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР

Украинские силовики атаковали населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Населенный пункт в ДНР атаковали. Фото: pixabay.com

Населенный пункт Красный Партизан в Ясиноватском районе Донецкой народной республики обстреливают с позиций ВСУ.

ЧП произошло утром в четверг, 24 февраля. В пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР рекомендовали местным жителям не пользоваться автотрассами и без необходимости не перемещаться по территории городов.

«Ведется огонь со стороны украинских позиций», — сообщили «РИА Новости» со ссылкой на штаб.

Напомним, утром в Донецкой народной республике заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения. Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин, призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума не исключает принятия дополнительных решений из-за спецоперации в Донбассе.

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