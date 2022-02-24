Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к спецоперации в Донбассе

Белорусские военные не участвуют в российской военной операции в Донбассе. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на оперативном совещании.

Об этом он заявил 24 февраля в ходе оперативного совещания с военными республики. Лукашенко отметил, обстановка на южных и западных рубежах очень изменилась.

«Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — приводит его слова агентство БелТА.

Напомним, 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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