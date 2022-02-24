Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план
Согласно этому плану, предполагается размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. . Фото: Pixabay

Постоянные представители НАТО договорились, что будут задействовать оборонный план.

Согласно этому плану, предполагается размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.

НАТО оборонный план Россия


 

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Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план
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