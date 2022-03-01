SuperJob: идею смертной казни в России допускают 43% граждан

С 2009 года процент одобряющих такую меру как «смертную казнь» в России упал. На сегодняшний день эту идею поддерживают 43% опрошенных, что на четверть меньше, чем 13 лет назад.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование в период с 26 по 28 февраля среди 1 600 респондентов из 390 населенных пунктов и выяснил, что на сегодняшний день количество людей, поддерживающих смертную казнь, уменьшилось.

Отмечается, что сторонников смертной казни среди опрошенных старше 45 лет в 1,5 раза больше, чем среди более юных граждан. Так, 55% взрослого населения против 36% среди респондентов до 34 лет. При этом мужчины одобряют смертную казнь чаще женщин.

Против смертной казни выступили 37% опрошенных россиян. По их мнению важно учитывать возможные судебные ошибки и принципы гуманизма. Каждый пятый россиянин затруднился оценить допустимость смертной казни.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы «хорошей возможностью» для восстановления некоторых мер, направленных на предотвращение особо тяжких преступлений. Среди таких мер — смертная казнь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов в России уже вступил в силу.