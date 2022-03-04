Бронирование российского жилья на Booking.com больше не доступно

Бронирование российского жилья на Booking.com больше не доступно
Бронирование российского жилья на Booking.com больше не доступно. Фото: pixabay

На территории России перестал работать голландско-американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Забронировать какие-либо объекты внутри России через сервис онлайн-бронирования Booking.com больше невозможно. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом отмечается, что несмотря на то, что искать и бронировать жилье внутри Российской Федерации пока невозможно, поиск зарубежных отелей все еще доступен.

«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», — говорится в оповещении системы при попытке выбрать объект размещения на территории России.

Отмечается, что компания не делала официального заявления об уходе с российского рынка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации к ограничениям на пользование Facebook добавилась и социальная Twitter, доступ к которой был ограничен на всей территории страны.

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