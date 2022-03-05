Российские туроператоры рассказали о выросших до 80% ценах на путевки в Турцию и Египет

Российские туроператоры рассказали о выросших до 80% ценах на путевки в Турцию и Египет. Фото: pixabay

Российские туроператоры рассказали о выросших до 80% ценах на путевки в Турцию и Египет. Фото: pixabay

Российские туроператоры предупредили, что стоимость путевок в Турцию и Египет буквально «взлетела» до 80%.

Резкое увеличение стоимости путевок в Турцию и Египет произошло на фоне снижения курса рубля к иностранным валютам. Об этом сообщает АТОР.

При этом, АТОР написало опровержение на слухи, что якобы наблюдется резкое снижение цен на туры.

«Между тем данные систем бронирования туроператоров эту информацию не то что не подтверждают, а прямо опровергают», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров.

Отмечается, что раньше туроператоры уже предупреждали о повышении тарифов в евро у турецких отелей по сравнению с 2021 годом на 10-15%. В настоящий момент эквивалентная стоимость размещения в рублях повысилась еще больше.

Например, по статистике сети турагентств «1001 тур», пакетный тур «все включено» на 10 дней для двоих человек в трехзвездочный отель Турции с заездом обходился в конце февраля в среднем в 73,1 тысячи рублей. В сравнении, допустим, с 3 марта, цена значительно поднялась, — аналогичная путевка стала стоить 127,6 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Российской Федерации перестал работать голландско-американский сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.