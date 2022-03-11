Учителя школы в Петербурге задержали за секс с 16-летней

Учителя школы в Петербурге задержали за секс с 16-летней
Подозреваемого задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция поймала подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней. Им оказался школьный учитель.

Как стало известно Gazeta.SPb, предполагаемого преступника поймали днем 10 марта у школы на Малодетскосельском проспекте. В отдел доставили 45-летнего учителя этого учебного заведения, проживающего в Ломоносовском районе. Мужчина задержан.

Напомним, 4 марта в полицию обратилась 16-летняя девочка. Она рассказала правоохранителям, что весь 2021 год малознакомый ей мужчина неоднократно вступал с ней в половое сношение. Это происходило на улице у дома на Рыбацком проспекте, а также у дома на Караваевской улице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Расследование продолжается.

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