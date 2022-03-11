Граффитист выстрелил в охранника магазина из-за замечания в Лесколово

Граффитист выстрелил в охранника магазина из-за замечания в Лесколово
Злоумышленника поймали у дома неподалеку от магазина. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция поймала хулигана с травматом, выстрелившего в охранника магазина.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в среду около 19:30 у магазина «Фасоль» на улице Коробицына в Лесколово. Директор магазина вызвал полицию, сообщив, что в охранника его магазина стреляли. Выяснилось, что пострадавший сделал замечание неизвестному граффитисту, который рисовал на стенах магазина. В ответ хулиган выстрелил в его сторону из травматического пистолета.

Злоумышленника поймали у дома неподалеку от магазина. Оружие у него отобрали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка из коррекционной школы в Петербурге напала с ножом на одноклассницу.

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