В Петербурге на Бабушкина во время конфликта таксист выстрелил в мужчину

В Петербурге на Бабушкина во время конфликта таксист выстрелил в мужчину. Фото: pixabay

В Петербурге на Бабушкина во время конфликта таксист выстрелил в мужчину. Фото: pixabay

В Невском районе Санкт-Петербурга на улице Бабушкина дорожный конфликт закончился выстрелом таксиста в другого мужчину из пускового устройства.

Накануне днем, около 14:40 у дома №42 на улице Бабушкина в ходе конфликта таксист выстрелил в мужчину из пускового устройства «Сигнал охотника». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что в разгаре конфликта 44-летний таксист достал пусковое устройство и выстрелил светошумовым зарядом в 53-летнего петербуржца.

Пострадавший был доставлен в удовлетворительном состоянии в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. У мужчины диагностировали огнестрельное ранение левой скуловой области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясением головного мозга

После инцидента таксист сам пришел в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.