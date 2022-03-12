Рак мозга, шеи, пищевода, молочной железы: названы виды рака, спровоцированные алкоголем

Издание Daily Express сообщает, что алкогольные напитки способны вызывать некоторые виды рака у человека.

О том, что спиртные напитки пагубно влияют на организм человека известно давно. Однако все гораздо хуже. Так, последнее исследование доказывает то, что некоторые виды онкологических заболеваний возникают вследствие употребления алкогольных напитков.

Издание пишет, что врачи обозначили явное доказательство того, что чрезмерное потребление таких напитков влияет на развитие рака.

«Данные свидетельствуют о том, что чем больше алкоголя пьет человек, тем выше риск развития у него рака», — уверяют специалисты.

По словам докторов, есть определенная связь и закономерность между распитием спиртного и развитием некоторых видов онкологических заболеваний

Это касается сразу нескольких видов рака. В том числе онкологические заболевания:

головного мозга;

шеи;

пищевода;

печени;

толстой и прямой кишки;

молочной железы.

Оказывается, что при употреблении алкоголя вырабатываются несколько гормонов: эстроген и инсулин.

Врачи отмечают, что эти гормоны являются химическими посредниками. При их воздействии клетки начинают делиться быстрее, что приводит к повышению риска развития раковых клеток.

По мнению экспертов, снизить риск развития онкологии можно за счет изменения образа жизни. Занятие спортом, отказ от вредных привычек и здоровое питание сделают человека крепким и здоровым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам доктора Вассермана, онемение ног может говорить о раке мозга у человека.