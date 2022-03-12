Пьяный водитель протащил сотрудника ДПС 200 метров на Камышовой улице

Мужчина сначала сбил двух сотрудников ДПС, а затем протащил одного из них 200 метров.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор».

Все произошло в Приморском районе Северной столицы 12 марта, ночью. Полицейские начали погоню за нетрезвым водителем. Ранее поступила ориентировка на данный автомобиль, который скрылся с места аварии. Машину удалось остановить у дома № 14 по Камышовой улице.

Однако автомобилист не захотел выходить из транспортного средства. В салоне явно присутствовал запах алкоголя.

«Когда инспекторы попытались открыть дверь, мужчина резко нажал на педаль газа и, сбив полицейских, начал уезжать. При этом одного из инспекторов он протащил 200 метров», — говорится в сообщении.

Через полчаса мужчину задержали. Им оказался 36-летний житель Краснодарского края.

Составлено сразу несколько административных протоколов, решается вопрос о заведении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что установлена личность погибшего водителя авто каршеринга в ДТП на Московском проспекте.