Угодивший в кипяток на Комендантском пенсионер был нетрезв

Пожилой петербуржец попал в яму с кипятком во дворе на Комендантском проспекте. Оказалось, что горожанин был нетрезв.

Пролив произошел в субботу, 12 марта, около 16:00. 71-летний мужчина пытался пройти через разлив и получил ожоги. Его госпитализировали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавший был в нетрезвом состоянии. В момент ЧП он сидел на скамейке неподалеку, услышал о случившемся и решил подойти к месту происшествия. В результате мужчина оступился и угодил в горячую воду.

Как сообщили в пресс-службе ГУП ТЭК, в настоящее место специалисты устраняют технологическое нарушение на Комендантском проспекте. Работы ведутся с сохранением теплоснабжения.

Временно ограничена подача горячей воды в 11 жилых домов. Теплоснабжение абонентов сохранено в полном объеме.

Время работ займет около 8 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несмотря на то, что мужчина пожилой, он смог довольно быстро самостоятельно выбраться из ямы.