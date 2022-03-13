В Бокситогорске глыба льда проломила мужчине голову

В Бокситогорске сильно пострадал мужчина в результате падения с дома глыбы льда.

Гражданин получил серьезные травмы в результате несчастного случая в Бокситогорске. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как утверждает пострадавший, на Садовой улице у 7 дома напротив магазина «Магнит» на мужчину свалилась глыба льда. Гражданин был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника.

В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

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