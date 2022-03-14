Российским туристам не возвращают деньги за путевки, но предлагают заменить чартеры на обычные рейсы

Россияне, купившие путевки на март, не смогут вернуть деньги. Им предлагают подождать либо доплатить и отправиться в путешествие по более высокой цене.

Планы на отдых придется пересмотреть

Anex Tour не намерен отправлять туристов до 28 марта. Такое решение принято из-за высоких рисков ареста самолетов. Ограничили перелеты до указанной даты Coral Travel и Sunmar, пишет РИА Новости.

Отмечается, что также график вылетов урезал Pegas. В Anex пояснили, что на AZUR air доступны билеты в одну сторону – туда или обратно, но все рейсы согласовываются.

В случае с Anex оплата за путевки хранится на депозите в рублевом эквиваленте. По конкретной заявке информация доступна в личном кабинете. В Coral говорят, что россияне продолжают делать брони. Часть из них – это замена ранее отмененных туров на более поздние, а другая – приобретение новых путевок. В нынешней обстановке возрос спрос на туры по РФ.

В «Интуристе» отметили, что сложившаяся обстановка на рынке не предполагает возврата денег. С подобным россияне уже сталкивались прежде, два года назад, когда началась эпидемия ковида. В Pegas пояснили, что если вдруг при переносе тура на более поздний срок он подешевеет, разницу покупатель не получит. Единственное, на что он может рассчитывать, это депонирование.

Вариант с доплатой

«Русский Экспресс» готов отправить россиян на тропические острова или в ближайшие республики. В «Интуристе» могут организовать тур по любому открытому направлению – во Вьетнам, на Цейлон или Мальдивы, например. За границу летают самолеты нескольких фирм, в том числе Azimut и Red Wings.

Чартеры предлагали цены минимум на 30-40 процентов дешевле. Однако после их отмены туроператорам придется покупать билеты на обычные рейсы. Соответственно, туристам придется доплачивать.

Сейчас за неделю в Эмиратах с перелетом придется выложить 280 тысяч, и это при размещении в двух- или трехзвездочном отеле. При отказе это сделать путевку клиента аннулируют. На потраченные деньги он сможет купить другой тур, но на попозже.

Есть ли смысл судиться?

Адвокат Константин Ерохин считает, что операторы должны сами учитывать все риски, которые могут повлиять на рост цен на билеты. Нельзя ставить клиентов перед фактом и без предупреждения резко поднимать стоимость туров – о случившемся нужно сообщать в Роспотребнадзор и антимонопольную службу.

Эксперт ссылается на закон «Об основах туристской деятельности» и рекомендует направить агентству претензию, а в случае бездействия – идти в суд. Лучше всего делать групповые иски, пояснил Ерохин.

В свою очередь адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева считает, что ситуация с курсом может трактоваться как не зависящие от воли сторон обстоятельства, что делает разбирательства бессмысленными.

Эксперты сходятся во мнении, что совершать туры даже по открытым направлениям сегодня рискованно. Помимо скачков курса россиян ждут и другие неприятные сюрпризы. Например, проблемы с обратным перелетом.