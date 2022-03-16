Петербуржца задержали за убийство 20-летней давности

Петербуржца задержали за убийство 20-летней давности
Трагедия случилась на проспекте Ленина. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Курортном районе Петербурга задержан мужчина по подозрению в убийстве почти 20-летней давности.

Трагедия случилась в 2003 году в Зеленогорске. 18 октября около 6 часов утра у дома 26 по проспекту Ленина был обнаружен труп мужчины 1974 года рождения. По факту убийство возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, правоохранители выяснили в ходе розыска, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1971 года рождения.

Во вторник, 15 марта, стражи порядка задержали по месту регистрации мужчину, который изобличен в том, что 18.10.2003 у на указанном месте во время внезапной ссоры ножом убил мужчину, после чего скрылся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб убийство


 

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