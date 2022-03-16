Петербургский школьник проткнул глаз саблей на соревнованиях по фехтованию

Восьмилетний мальчик проткнул саблей верхнее веко своего глаза во время соревнований по фехтованию в Петербурге.

Инцидент произошел 14 марта в спорткомплексе на улице Чайковского. Со слов родителей, ребенок наткнулся на саблю областью правого глаза, все произошло случайно.

Как сообщили в издании «КП-Петербург», врачи отпустили фехтовальщика после осмотра, его состояние оценили как средней степени тяжести.

Правоохранители связались с матерью мальчика и получили с нее объяснение. В итоге все стороны пришли к выводу, что ребенок получил травму по неосторожности, ничьей вины в этом нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на многодетную мать, отравившую детей снотворным в Ленобласти, завели дело. В минувший вторник, 15 марта, трое младших детей были госпитализированы с признаками отравления снотворным. Лекарственный препарат им дала мать, чтобы они не мешать ей отдыхать.